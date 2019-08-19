Азербайджан в январе-июле увеличил добычу серебра на 19%

Добыча серебра в Азербайджане в январе-июле 2019 года составила 2 тыс. 142,8 кг, что на 18,8% больше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В июле текущего года добыча серебра в Азербайджане составила 423,7 кг.
По данным статистики, на 1 августа 2019 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 659,5 кг.
Добыча серебра в Азербайджане в 2018 года составила 2 тыс. 671,1 кг, что в 3,8 раза больше показателя 2017 года.
Добыча серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт с Anglo Asian Mining PLC.
Кроме этого, добычей занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Б.Рустамбеков
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