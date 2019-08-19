В Азербайджане арестованы 6 сотрудников центра отдыха на юге страны, напавшие на сотрудников Минналогов

Ответственные лица центра отдыха «Relaks» Миргамид Нариманлы, Орхан Нариманлы, Пярвиз Аскеров, Фамиль Иманов, Рахим Шахвердиев и Амир Аббасов арестованы в связи с нападением на сотрудников министерства налогов, говорится в совместном заявлении Минналогов и МВД страны.
Согласно заявлению, сотрудники министерства проводили проверку в центре отдыха, где столкнулись с сопротивлением, а затем подверглись нападению со стороны ответственных лиц центра.
"Проверка была запланирована в связи с тем, что центр отдыха Relaks намеренно занижал свои доходы и уклонялся от уплаты налогов в госбюджет. Так, несмотря на то, что на территории центра, размещенного на 14 гектарах и состоящего из 142 номеров, находилось 20 объектов различного направления деятельности, центр в 2018 году перечислил в госбюджет всего 10,726 тыс. манатов ($6,3 тыс. по текущему курсу), а за прошедший период 2019 года – всего 972 манат (около $0,6 тыс.). Несмотря на неоднократные предупреждения, сотрудники Relaks продолжали уклоняться от уплаты налогов", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, сотрудников Минналогов, проводящих проверку, не пустили на территорию центра отдыха. Затем на них, а также на представителей полицейского отдела Лерикского района, прибывших на место происшествия, было совершено нападение, им были нанесены различные повреждения.
"Ситуация была взята под контроль МВД и Генпрокураторы, сотрудники которых были откомандированы на место происшествия, было возбуждено уголовное дело. В результате Миргамид Нариманлы, Орхан Нариманлы, Пярвиз Аскеров, Фамиль Иманов, Рахим Шахвердиев и Амир Аббасов были привлечены к ответственности по двум статьям – превышение должностных полномочий с тяжелыми последствиями и применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителю власти, выполняющему свои служебные обязанности. В их отношении мерой пресечения был избран арест", - говорится в заявлении.
А.Мамедов
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