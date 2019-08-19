Баку и Тбилиси в рамках работ по делимитации проведут измерения на несогласованных участках госграницы

Эксперты по делимитации и демаркации проведут 19-23 августа совместный осмотр отдельных участков азербайджано-грузинской государственной границы.

По сообщению Управления пресс-службы МИД Азербайджана, 19 августа эксперты азербайджано-грузинской государственной комиссии по делимитации и демаркации провели рабочую встречу на границе двух стран.

«Стороны обсудили ход делимитации и выразили позиции по несогласованным участкам. Запланированы предстоящие работы, проведение совместного измерения и осмотра на участках»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «эксперты 19-23 августа проведут совместный осмотр отдельных участков и запланируют проведение осмотра по несогласованным участкам на предстоящих этапах».

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.

14 июля группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и оскорбила их. В связи инцидентом представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу, в ходе которой совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи.

Личный состав ГПС Азербайджана предпринял неотложные меры и обеспечил меры безопасности на территории.

15 июля МИД Азербайджана вызвал посла Грузии в Баку и потребовал противоположную сторону провести соответствующее разбирательство по инциденту и проинформировать азербайджанскую сторону о проделанной работе. Внешнеполитическое ведомство расценило инцидент, как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя государствами.

16 июля замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что какие-либо религиозно-культурные и другие не правовые факты не могут составлять основу делимитации границ. «Территория, охватывающая комплекс пещер Кешикчидаг (Давид Гареджи) по всем существующим правовым документам и фактическому использованию всегда относился к Азербайджану», - заявил Халафов.

Он подчеркнул, что эта территория обозначалась, как территория Азербайджана в топографических дежурных картах, утвержденных в 1963 году Верховным Советом Грузии.

Монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако, представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану и постоянно устраивают различные инциденты на границе двух стран.

Ф.Исазаде