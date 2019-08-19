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Регион 19.08.2019 21:25

Токаев считает необходимым отправлять глав госорганов Казахстана в отставку за коррупцию подчиненных

Председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных результатах работы за первые семь месяцев года, сообщила пресс-служба главы государства.

"Алик Шпекбаев проинформировал президента Казахстана о создании в структуре агентства пяти новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений, данных в ходе расширенного совещания по противодействию коррупции.

"В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, восстановления антикоррупционной экспертизы НПА, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах", - сообщили в пресс-службе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]