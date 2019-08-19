Токаев считает необходимым отправлять глав госорганов Казахстана в отставку за коррупцию подчиненных

Председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных результатах работы за первые семь месяцев года, сообщила пресс-служба главы государства.
"Алик Шпекбаев проинформировал президента Казахстана о создании в структуре агентства пяти новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений, данных в ходе расширенного совещания по противодействию коррупции.
"В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, восстановления антикоррупционной экспертизы НПА, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах", - сообщили в пресс-службе.
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