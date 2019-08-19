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Дальнее зарубежье 19.08.2019 21:45

Вместе с вице-президентом Венесуэлы в Москву приедут высокопоставленные представители Минэкономики и ЦБ страны

Вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая на этой неделе намерена посетить Россию, будут сопровождать министр экономики и финансов Симон Серпа, заместитель министра иностранных дел, ответственный за сотрудничество с Европой, Иван Хиль, и заместитель главы Центрального банка Венесуэлы Сохаиль Эрнандес, сообщают венесуэльские СМИ со ссылкой на пресс-релиз, распространенный в понедельник канцелярией вице-президента.

Цель визита состоит в углублении отношений братства и сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что в ходе визита представители венесуэльской делегации проведут ряд встреч, направленных на укрепление сотрудничества в ряде областей, в частности в области науки и техники, цитируют СМИ пресс-релиз канцелярии.

Ранее в понедельник в посольстве Венесуэлы в Москве сообщили "Интерфаксу", что исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на этой неделе планирует посетить Россию, рассчитывает встретиться в среду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Вице-президент Родригес посетит Россию на этой неделе, планирует встретиться с министром Лавровым 21-го числа", - сказали в посольстве.

Россия и Венесуэла в последнее время интенсифицировали контакты на фоне кризиса в этой стране. Родригес уже посещала Москву в марте этого года. В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков посетил Каракас, где провел ряд встреч с руководством этой страны.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МИНЭКОНОМИК, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]