Вместе с вице-президентом Венесуэлы в Москву приедут высокопоставленные представители Минэкономики и ЦБ страны

Вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая на этой неделе намерена посетить Россию, будут сопровождать министр экономики и финансов Симон Серпа, заместитель министра иностранных дел, ответственный за сотрудничество с Европой, Иван Хиль, и заместитель главы Центрального банка Венесуэлы Сохаиль Эрнандес, сообщают венесуэльские СМИ со ссылкой на пресс-релиз, распространенный в понедельник канцелярией вице-президента.

Цель визита состоит в углублении отношений братства и сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что в ходе визита представители венесуэльской делегации проведут ряд встреч, направленных на укрепление сотрудничества в ряде областей, в частности в области науки и техники, цитируют СМИ пресс-релиз канцелярии.

Ранее в понедельник в посольстве Венесуэлы в Москве сообщили "Интерфаксу", что исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на этой неделе планирует посетить Россию, рассчитывает встретиться в среду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Вице-президент Родригес посетит Россию на этой неделе, планирует встретиться с министром Лавровым 21-го числа", - сказали в посольстве.

Россия и Венесуэла в последнее время интенсифицировали контакты на фоне кризиса в этой стране. Родригес уже посещала Москву в марте этого года. В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков посетил Каракас, где провел ряд встреч с руководством этой страны.