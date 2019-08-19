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ТЭК 19.08.2019 19:29

Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации Client Earth Prawnicy dla Ziemi, высказавшейся против строительства газопровода "Северный поток 2".

"Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии", - сообщил в понедельник портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Суд счел, что "процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями".

Ранее требование польских экологов отказались рассматривать административный суд города Вааза (Vaasa) и региональное управление органов власти Южной Финляндии, которые считают, что для строительства второй ветки российского газопровода нет препятствий.

По трубам газопровода предполагается перекачивать газ из России в Центральную Европу. Общая протяжённость проходящего по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию составит 1200 километров. Из них по водам морской экономической зоны Финляндии будет проведено 374 километра.

Строительство газопровода российской компании "Газпром" должно завершиться в конце этого года.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯÇ ГАЗОПРОВОД, ИСК, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]