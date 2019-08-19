Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации Client Earth Prawnicy dla Ziemi, высказавшейся против строительства газопровода "Северный поток 2".
"Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии", - сообщил в понедельник портал телерадиовещания Финляндии Yle.
Суд счел, что "процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями".
Ранее требование польских экологов отказались рассматривать административный суд города Вааза (Vaasa) и региональное управление органов власти Южной Финляндии, которые считают, что для строительства второй ветки российского газопровода нет препятствий.
По трубам газопровода предполагается перекачивать газ из России в Центральную Европу. Общая протяжённость проходящего по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию составит 1200 километров. Из них по водам морской экономической зоны Финляндии будет проведено 374 километра.
Строительство газопровода российской компании "Газпром" должно завершиться в конце этого года.
Баку и Тбилиси в рамках работ по делимитации проведут измерения на несогласованных участках госграницы
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Трамп неоднократно обсуждал идею морской блокады Венесуэлы - СМИ
В Азербайджане арестованы 6 сотрудников центра отдыха на юге страны, напавшие на сотрудников Минналогов
Отельеры Гонконга снижают цены из-за оттока туристов, напуганных протестными акциями
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Запрет на поездки граждан США в Северную Корею продлен до осени 2020 года
Google должна понести наказание за манипулирование мнением избирателей, считает Трамп
После неудавшейся попытки продать "Рустави 2" ее новый владелец решил спасать телекомпанию от банкротства
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа