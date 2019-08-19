После Brexit граждане из стран ЕС не смогут свободно перемещаться по Великобритании

Лондон заявил, что сразу же после Brexit для граждан стран ЕС вступят в силу ограничения на перемещение по территории Великобритании, сообщили в понедельник западные СМИ.
"Существующие правила, касающиеся свободы передвижения прекратятся 31 октября, когда Великобритания выйдет из ЕС, - заявил представитель канцелярии британского премьер-министра. - Детали других изменений новой иммиграционной системы, которые будут внесены непосредственно 31 октября, в настоящее время находятся на стадии разработки".
В связи с этими планами более 3,6 млн граждан ЕС, уже находящихся на территории Великобритании, должны подать заявку на получение "статуса постоянного проживающего" в соответствии с распоряжением британского министерства внутренних дел.
На данный момент лишь около миллиона человек подали заявку на получение этого статуса, отмечают СМИ.
Граждане ЕС, в свою очередь, негативно отреагировали на вводимое ограничение.
"Резкое прекращение действия правил свободного передвижения 31 октября приведет к массовой дискриминации более двух миллионов граждан ЕС", - пишут пользователи Twitter, назвав этот шаг Британии "безрассудным".
В январе правительство бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявило, что допустит пребывание в Великобритании граждан ЕС "только на переходный период".
Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.
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