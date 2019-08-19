В Северной Ирландии сработало взрывное устройство, никто не пострадал

Взрывное устройство сработало в понедельник в графстве Фермана на северо-западе Северной Ирландии после того, как сотрудники местных служб безопасности прибыли по вызову на разминирование другой бомбы, оказавшейся муляжом, сообщило в понедельник британское издание The Independent.

"Я уверен в том, что это была преднамеренная попытка заманить полицию и сотрудников отдела по борьбе с терроризмом в этот район, чтобы их убить", - заявил представитель местной полиции Стивен Мартин.

По данным издания, взрывотехники исследовали местность Уотл Бридж, где обнаружили муляж, когда взорвалась настоящая бомба. В результате взрыва никто не пострадал.

Представители местных властей напомнили, что радикальные группировки в пошлом не раз нападали на сотрудников служб безопасности в Северной Ирландии. Так в июле этого года бомба взорвалась в графстве Арма после того, как сотрудники полиции приехали туда на вызов.