В Северной Ирландии сработало взрывное устройство, никто не пострадал

Взрывное устройство сработало в понедельник в графстве Фермана на северо-западе Северной Ирландии после того, как сотрудники местных служб безопасности прибыли по вызову на разминирование другой бомбы, оказавшейся муляжом, сообщило в понедельник британское издание The Independent.
"Я уверен в том, что это была преднамеренная попытка заманить полицию и сотрудников отдела по борьбе с терроризмом в этот район, чтобы их убить", - заявил представитель местной полиции Стивен Мартин.
По данным издания, взрывотехники исследовали местность Уотл Бридж, где обнаружили муляж, когда взорвалась настоящая бомба. В результате взрыва никто не пострадал.
Представители местных властей напомнили, что радикальные группировки в пошлом не раз нападали на сотрудников служб безопасности в Северной Ирландии. Так в июле этого года бомба взорвалась в графстве Арма после того, как сотрудники полиции приехали туда на вызов.
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