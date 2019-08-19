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Дальнее зарубежье 19.08.2019 20:00

В Северной Ирландии сработало взрывное устройство, никто не пострадал

Взрывное устройство сработало в понедельник в графстве Фермана на северо-западе Северной Ирландии после того, как сотрудники местных служб безопасности прибыли по вызову на разминирование другой бомбы, оказавшейся муляжом, сообщило в понедельник британское издание The Independent.

"Я уверен в том, что это была преднамеренная попытка заманить полицию и сотрудников отдела по борьбе с терроризмом в этот район, чтобы их убить", - заявил представитель местной полиции Стивен Мартин.

По данным издания, взрывотехники исследовали местность Уотл Бридж, где обнаружили муляж, когда взорвалась настоящая бомба. В результате взрыва никто не пострадал.

Представители местных властей напомнили, что радикальные группировки в пошлом не раз нападали на сотрудников служб безопасности в Северной Ирландии. Так в июле этого года бомба взорвалась в графстве Арма после того, как сотрудники полиции приехали туда на вызов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, БОМБА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]