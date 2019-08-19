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Дальнее зарубежье 19.08.2019 19:53

Трамп призвал Федрезерв понизить ставку на 1 п.п.

Президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

"Наша экономика очень сильна, несмотря на ужасающую недальновидность Джея Пауэлла (Джером Пауэлл, глава ФРС - ИФ) и Федрезерва, но демократы стараются ухудшить экономику специально к выборам 2020 года. Очень эгоистично!", - написал Трамп в соцсети Twitter.

"Наш доллар так силен, что, к сожалению, это вредит другим странам. Ставка Федрезерва должна быть снижена как минимум на 100 базисных пунктов за довольно короткий период, возможно, в сочетании с некоторым количественным смягчением. Если это случится, наша экономика станет еще лучше, и мировая экономика получит быструю и большую помощь. Это хорошо для всех!".

Ранее Трамп не раз критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, нарушая общепринятый принцип, согласно которому президент США не комментирует действия центробанка, и наоборот.

ФРС снизила ставку на прошлом заседании на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года. Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября, и участники рынка уверены в дальнейшем уменьшении ставки, причем некоторые ожидают сокращения сразу на 0,5 п.п., до 1,5-1,75% годовых.

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Тэги: США, ТРАМП, ФРС, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]