Нефть растет из-за атаки на месторождение в Сауд.Аравии, Brent у $59,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в понедельник на новости об атаке беспилотников на крупное нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:12 подорожали на $0,64 (0,92%) - до $59,18 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,64 (1,17%) - до $55,51 за баррель.
Как сообщалось, в минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение Shaybah и НПЗ. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco.
Объем разведанных запасов на месторождении составляет порядка 14 млрд баррелей, добыча составляет примерно 1 млн баррелей нефти в сутки, или порядка 10% всей нефтедобычи Saudi Aramco.
"Несмотря на то, что инцидент не повлиял на нефтедобычу, риски для поставок с Ближнего Востока сохраняются", - полагает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.
Дополнительную поддержку рынку оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Вместе с тем президент отметил, что пока он не готов к заключению торговой сделки с КНР.
Помимо этого, министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Срок действия лицензий истекал в понедельник.
Также оптимизм рынку придают новости о мерах ЦБ Китая по снижению ставок по кредитам для бизнеса - как ожидается, это будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.
Кроме того, в понедельник министр финансов ФРГ Олаф Шольц допустил, что правительство страны может выделить порядка 50 млрд евро на поддержку экономики в случае кризиса.
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