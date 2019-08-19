Бахрейн объявил о присоединении к коалиции США в Персидском заливе

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа в понедельник объявил, что королевство присоединится к коалиции под эгидой США по обеспечению безопасности морских путей в районе Персидского залива, передает бахрейнское агентство BNA.

На встрече с главой Центрального командования США генералом Кеннетом Маккензи, "король подтвердил участие королевства Бахрейн в совместных усилиях с целью сохранить безопасность международного судоходства и обеспечить в регионе международные (транспортные - ИФ) коридоры для торговли и поставок энергии", сообщило агентство.

В свою очередь издающаяся в ОАЭ англоязычная газета The National отмечает, что Бахрейн стал первой страной Персидского залива, официально присоединившейся к создаваемой США коалиции. При этом, уточняет издание, некоторые другие государства Ближнего Востока ведут переговоры с Вашингтоном по поводу возможного участия в коалиции.

В то же время, напоминают местные СМИ, на территории королевства около Манамы расположена главная оперативная база Пятого флота США.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В итоге власти Гибралтара отпустили танкер.

В свою очередь США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

Однако США получили неоднозначные ответы от своих союзников относительно своего плана по созданию коалиции. Так, Великобритания и Израиль объявили о своей готовности участвовать в ней, в то время как Германия отказалась, а Япония заняла осторожную позицию.