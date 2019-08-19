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Регион 19.08.2019 22:07

После неудавшейся попытки продать "Рустави 2" ее новый владелец решил спасать телекомпанию от банкротства

Владелец "Рустави 2" Кибар Халваши сообщил об истечении установленного им недельного срока продажи телекомпании и об отсутствии покупателя.

"Реального покупателя на "Рустави 2" не нашлось. Общественности известно, в каком состоянии находится сегодня телекомпания. У нее образовался долг более 70 миллионов лари (более $20 млн). У этого положения есть свои объяснения, в том числе и действия бывшего генерального директора (Ника Гварамия - ИФ), направленные на разрушение "Рустави 2", - говорится в заявлении Халваши, распространенном вечером в понедельник.

Он сообщает, что находился перед выбором - начать процесс банкротства телекомпании или попытаться спасти ее.

"Я принял решение, используя свои ресурсы и возможности, не допустить банкротства "Рустави 2", которая должна стать коммерчески выгодной телекомпанией, свободной от политических и других обязательств", - заявляет Халваши.

При этом он отмечает, что считает своей главной задачей "поставить освобожденную от Саакашвили телекомпанию на службу обществу".

Между тем представители грузинской оппозиции считают, что в скором времени "Рустави 2" с помощью Халваши "встанет на службу действующим властям, управляемым олигархом Бидзиной Иванишвили".

"Власти сделали все возможное, чтобы перед предстоящими в будущем году парламентскими выборами закрыть главный критический телеканал в Грузии", - заявил журналистам один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕКОМПАНИЯ, ВЛАДЕЛЕЦ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]