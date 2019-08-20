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СНГ 20.08.2019 08:15

Украина ожидает ратификацию соглашения о свободной торговле Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.

"Мы ожидаем ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - написал Зеленский в понедельник вечером на своей странице в Фейсбуке по итогам встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньягу.

Глава украинского государства также отметил, что Украина и Израиль подписали четыре важных документа, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.

"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - также написал Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, СОГЛАШЕНИЕ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]