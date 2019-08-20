Украина ожидает ратификацию соглашения о свободной торговле Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.
"Мы ожидаем ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - написал Зеленский в понедельник вечером на своей странице в Фейсбуке по итогам встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньягу.
Глава украинского государства также отметил, что Украина и Израиль подписали четыре важных документа, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.
"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - также написал Зеленский.
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