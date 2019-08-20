Макрон после встречи с Путиным заявил, что верит в европейское будущее РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России и в том, что Европой де-факто следует считать пространство от Лиссабона до Владивостока.

"Я убеждён, что будущее России - всецело европейское. Мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал он в твиттере после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Макрон в прошлом неоднократно заявлял о важности того, чтобы Россия на мировой арене ориентировалась именно на Европу и считала себя ее составной частью.