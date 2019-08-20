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Дальнее зарубежье 20.08.2019 08:34

Макрон после встречи с Путиным заявил, что верит в европейское будущее РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России и в том, что Европой де-факто следует считать пространство от Лиссабона до Владивостока.

"Я убеждён, что будущее России - всецело европейское. Мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал он в твиттере после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Макрон в прошлом неоднократно заявлял о важности того, чтобы Россия на мировой арене ориентировалась именно на Европу и считала себя ее составной частью.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]