Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана призвал к сдержанности в ситуации с Индией

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом обсудил необходимость снижения напряженности и "умеренной риторики" с Индией по поводу ситуации в Джамму и Кашмире.
"Президент подтвердил необходимость избегать эскалации ситуации и призвал к сдержанности с обеих сторон. Лидеры двух стран также договорились о совместной работе по укреплению американо-пакистанского экономического и торгового сотрудничества", - говорится в сообщении Белого дома.
В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.
В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.
В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку и Тбилиси в рамках работ по делимитации проведут измерения на несогласованных участках госграницы
Узбекистан хочет привлечь российский госкредит на $10 млрд для строительства АЭС - источник
НДГ за 3,3 млн манатов модернизирует систему наблюдения за метеопроцессами в атмосфере
В Азербайджане создается Фонд агрострахования с уставным капиталом в 1 млн манатов, к 2022г капитал фонда увеличится до 9 млн манатов
Минздрав привлекает подрядчика для начала строительства санаторно-реабилитационного центра в поселке Шувялан
Швейцария увеличила экспорт часов в июле после июньского обвала
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в чемодане из России более 1,7 млн рублей
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа