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Дальнее зарубежье 20.08.2019 08:47

Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана призвал к сдержанности в ситуации с Индией

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом обсудил необходимость снижения напряженности и "умеренной риторики" с Индией по поводу ситуации в Джамму и Кашмире.

"Президент подтвердил необходимость избегать эскалации ситуации и призвал к сдержанности с обеих сторон. Лидеры двух стран также договорились о совместной работе по укреплению американо-пакистанского экономического и торгового сотрудничества", - говорится в сообщении Белого дома.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

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Тэги: США, ПАКИСТАН, ТРАМП, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]