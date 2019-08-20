Трамп и Джонсон обсудили Brexit - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону широкий круг торгово-экономических вопросов, сообщает Белый дом.

"Премьер-министр Джонсон также проинформировал президента о Brexit", - говорится в сообщении.

Согласно ему, Трамп выразил "большой энтузиазм" в связи с предстоящей встречей с Джонсоном на саммите G7 во французском Биаррице.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.