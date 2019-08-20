США предупредили Грецию, что помощь иранскому танкеру, вышедшему из Гибралтара, будет считаться поддержкой террористов

Представитель госдепартамента США сообщил журналистам, что Соединенные Штаты предупредили правительства Греции и других стран средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

Чиновник заявил, что "любые усилия", направленные на оказание танкеру помощи, в Вашингтоне будут считать оказанием "материальной поддержки" иранскому Корпусу стражей исламской революции, который объявлен в США террористической структурой.

Министерство иностранных дел Ирана накануне предупредило США, что им не следует задерживать иранский нефтяной танкер Grace 1, покинувший Гибралтар.

"Такое действие (запрос США на задержание танкера - ИФ) создаст угрозу для безопасности международного судоходства в нейтральных водах", - сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Член комитета национальной безопасности и иностранных дел парламента Ирана Алаеддин Боружери заявил, что освобождение танкера показывает эффективность иранской дипломатии.

"Освобождение иранского танкера демонстрирует, что дипломатия, основанная на сопротивлении и революционных идеях - эффективна", - сказал Боружери.

Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар.

Перед выходом из пота судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

По данным ряда СМИ, танкер направляется в греческий порт Каламата.