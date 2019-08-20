Спецпредставитель США по КНДР прибудет в Сеул на фоне ожиданий возобновления переговоров по денуклеаризации на рабочем уровне

Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган должен посетить Сеул во вторник на фоне растущих ожиданий возобновления переговоров по денуклеаризации на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает "Ренхап".
По данным агентства, в среду Биган планирует провести переговоры с главным ядерным переговорщиком Южной Кореи Ли До Хуном и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы скоординировать позиции союзников перед возможным возобновлением переговоров с Севером.
Визит Бигана в Сеул вызвал предположения о том, что он может провести переговоры с северокорейской стороной в межкорейской деревне перемирия Пханмунджом.
Однако, по мнению некоторых экспертов, его пребывание в Южной Корее на этот раз будет слишком коротким для организации встречи с представителями КНДР.
Тем временем некоторые аналитики предполагают, что во время своего визита Биган может поднять вопрос о важности трехстороннего сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, которые ведут торговые споры.
Перед своей поездкой в Сеул, спецпредставитель США два дня пробыл в Токио.
Отмечается, что начало трехдневного визита Бигана в Сеул совпадает с днем прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые вызвали резкую реакцию со стороны Пхеньяна и сопровождались запусками снарядов из КНДР.
Вашингтон и Пхеньян должны были возобновить переговоры на рабочем уровне в прошлом месяце на основе соглашения, достигнутого президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время их встречи на межкорейской границе 30 июня.
Однако до сих пор переговоры не возобновились.
Ранее Трамп написал в твиттере, что в недавнем письме к нему Ким Чен Ын выразил желание возобновить переговоры с США, как только закончатся учения союзников.
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