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Госсекретарь США выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера

Соединенные Штаты с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"К сожалению, это произошло", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что средства, полученные Ираном от продажи перевозимой танкером нефти, приведут к тому, что у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "будет больше денег, больше благосостояния, больше ресурсов для продолжения своей террористической деятельности".

Представитель госдепартамента США со своей стороны сообщил журналистам, что Соединенные Штаты предупредили правительства Греции и других стран средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расцениваться Вашингтоном как поддержка террористической организации.

Чиновник заявил, что "любые усилия", направленные на оказание танкеру помощи, в Вашингтоне будут считать оказанием "материальной поддержки" КСИР, который объявлен в США террористической структурой.

Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар.

Перед выходом из пота судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

По данным ряда СМИ, танкер направляется в греческий порт Каламата.

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Тэги: США, ТАНКЕР, ОСВОБОЖДЕНИЕ, СОЖАЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]