Американский адмирал заявил о готовности ВМС США к действиям против Венесуэлы

Военно-морские силы США находятся в полной готовности для осуществления тех операция против Венесуэлы, которые будут необходимыми, заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крэг Фоллер.
"Не буду говорить о деталях того, что мы планируем, что делаем. Но мы находимся в состоянии готовности к выполнению политических решений, стоим на старте", - казал он журналистам.
По словам военачальника, ВМС США являются сильнейшими в мире, и "если политическое решение об использовании флота будет принято, то убежден, мы сможем сделать то, что должно быть сделано".
Заявление Фоллера было сделано в рамках совместных учений США и ряда стран Латинской Америки у бразильского побережья.
Адмирал подчеркнул, что эти учения являются "сигналом" президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его "партнерам".
"Военно-морские учения посылают миру сигнал о том, что демократии, работая совместно, могут сделать по целому ряду сложных угроз", - сказал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность морской "блокады или карантина" в отношении Венесуэлы.
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