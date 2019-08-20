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СНГ 20.08.2019 10:04

Казахстан введет инвестиционное резидентство с 2020 г

Казахстан планирует внедрить инструмент инвестиционного резидентства на базе Международного финансового центра Астана (МФЦА), сообщил первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

"Основная концепция программы инвестиционного резидентства - это привлечение инвестиций в обмен на получение инвестором и членом его семьи многократной въездной визы в Республику Казахстан. Потенциальные инвесторы будут инвестировать свои средства в финансовые инструменты и ценные бумаги, обращаемые на бирже МФЦА", - сказал Шолпанкулов на заседании правительства во вторник в Нур-Султане.

"Также законопроектом для инвестиционных-налоговых резидентов предлагается освобождение от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) по доходам из источников за пределами Казахстана. Данная мера нацелена на инвесторов, стремящихся оптимизировать свои налоговые расходы, тем самым повысив инвестиционную привлекательность страны", - добавил он.

При этом доходы, возникшие внутри Республики Казахстан, будут облагаться налогом согласно налоговому кодексу, отметил Шолпанкулов.

Как заявил на заседании премьер-министр Аскар Мамин, инструмент инвестиционного резидентства должен заработать с 1 января 2020 года.

"Минфину совместно с МФЦА необходимо обеспечить качественное сопровождение данного законопроекта. Все вносимые изменения должны начать работать с 1 января 2020 года", - поручил Мамин руководству Минфина и МФЦА на заседании во вторник.

Законопроект, предусматривающий введение инвестиционного резидентства в Казахстане, разработан Минфином совместно с МФЦА. Законопроект предполагает внесение поправок в конституционный закон о МФЦА и Налоговый кодекс.

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты НДС услуг участников МФЦА, уточнил Шолпанкулов.

МФЦА - территория с особым налоговым, валютным, визовым режимом в столице Казахстана, созданная с целью привлечения инвестиций в экономику. Центр начал регистрацию компаний с января 2018 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНВЕСТИЦИИ, РЕЗИДЕНТСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]