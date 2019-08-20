США намерены жестко контролировать выполнение Пекином условий соглашения по торговле, если оно будет достигнуто - Помпео

В случае достижения соглашения с Китаем по торговле Соединенные Штаты не будут доверять только словам Китая о выполнении договоренностей, а намерены наладить четкий механизм контроля и проверки соблюдения условий сделки, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Когда мы пытаемся договориться с ними по торговому соглашению, мы пытаемся внедрить в него процессы, которые гарантируют, что у нас будет возможности проверки, поскольку мы должны быть убеждены, что не страдаем от того, что Китай нарушает обещания или же в том, что просто поддаемся на китайскую дезинформацию, касающейся заключенного соглашения", - сказал дипломат в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что США "многократно просили их (Китай - ИФ) выполнять то, что они обещали". Однако, по его словам, Китай этого не делает. В качестве примеров недобросовестного, по мнению Вашингтона, отношения Пекина к приятым на себя обязательствам госсекретарь назвал политику Пекина в отношении Гонконга, милитаризацию островов в Южно-Китайском море, соблюдение в КНР прав человека.

Вопрос о механизмах проверки выполнения условий соглашения главные переговорщики с американской стороны - торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин - ставят перед китайской стороной на протяжении всего переговорного процесса, сообщил Помпео.