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Социум 20.08.2019 08:01

Twitter заморозил тысячи аккаунтов, связанных с кампанией против акций протеста в Гонконге

Социальные сети Facebook и Twitter в понедельник приостановили работу тысяч аккаунтов, которые использовались Китаем для распространения критических сообщений о протестном движении в Гонконге, сообщил в понедельник американский телеканал CNBC.

"В ходе наших расследований мы получили доказательства того, что речь идет о скоординированной государственной операции, - говорится в заявлении Twitter. - В частности, мы определили большие группы учетных записей, которые работали скоординированно".

Twitter отметил, что "кампания по дезинформации" была разработана, чтобы "посеять в Гонконге политическую рознь, в том числе подорвать легитимность и политическое протестное движение".

Сообщается, что работа еще более 200 тыс. аккаунтов кампании была приостановлена еще до проявления активности в социальной сети.

В правительстве Гонконга, Специального административного района КНР, ранее отметили, что массовые акции в случае их продолжения "приведут к существенному подрыву туризма, а также приведут к еще более серьезному ухудшению доверия к экономике и навредят репутации Гонконга, как международного финансового и делового центра".

В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволило бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.

События в Гонконге привлекли внимание иностранных лидеров. В частности, нередко по этой теме высказывается президент США Дональд Трамп.

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Тэги: TWITTER, КИТАЙ, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]