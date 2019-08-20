Госсекретарь США пытается оправдать решение Трампа о продаже Тайваню истребителей F-16

Продажа Соединенными Штатами Тайваню американских истребителей F-16, если будет одобрена Сенатом, не нарушает основополагающих принципов об установлении дипотношений между США и Китаем, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп одобрил сделку о продаже истребителей Тайваню на сумму $8 млрд, вопрос поступил на рассмотрение в Сенат американского Конгресса.
"Это в полной мере согласуются с договоренностями, историческими отношениями между Соединенными Штатами и Китаем, тремя коммюнике, которые являются основой", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, действия Вашингтона "соответствуют прошлой политике США, мы просто выполняем обязательства, которые мы взяли на себя перед всеми сторонами".
Трамп в минувший понедельник подтвердил, что, несмотря на резкие протесты Пекина, одобрил сделку.
В ответ на вопрос о мотивах, побудивших его на этот шаг, Трамп сказал: "Она должна быть утверждена Сенатом, но я ее уже одобрил. Это $8 млрд. Это большие деньги, это многочисленные рабочие места", - пояснил он.
При этом президент подчеркнул, что "мы действительно верим, что они (тайваньские власти - ИФ) будут с ответственностью подходить к их (самолетов) применению, иначе, вероятно, мы бы их не продали".
Пекин решительно выступает против продажи США вооружений тайваньскому режиму, рассматривая это как нарушение положений документов об установлении дипотношений между двумя странами.
Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайская сторона уже сделала США строгое представление.
"Продажа США оружия Тайваню - это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа 1982 года, является вмешательством во внутренние дела Китая, ущемлением суверенитета и интересов безопасности КНР", - сказала дипломат.
Она подчеркнула: "Китай требует, чтобы американская сторона в полной мере осознала высокую чувствительность и серьезную опасность данного вопроса, строго соблюдала принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике".
"В противном случае китайская сторона обязательно даст решительный ответ, ответственность за все последствия которого ляжет на американскую сторону", - предупредила Хуа Чуньин.
Совместное китайско-американское коммюнике от 17 августа 1982 года вводит жесткие ограничения на продажи США вооружений тайваньскому режиму.
Вместе с тем, через три месяца после его подписания американский конгресс принял "Акт о взаимоотношениях с Тайванем". Он содержит в себе ряд положений, идущих вразрез с совместными коммюнике об установлении дипотношений, и позволяет США продавать оружие Тайваню.
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