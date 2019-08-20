Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник после значительного роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении мировой торговли и ожиданиями стимулов со стороны центробанков мира.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 подорожали на $0,05 (0,08%) - до $59,79 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на $1,1 (1,88%) и составляла на закрытие $59,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь, торги которым завершаются во вторник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $56,23 за баррель. Более активно торгуемый октябрьский контракт подорожал на $0,04 (0,07%), до $56,18 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $1,34 (2,44%), до $56,21 за баррель.

Ряд позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая, оказывают поддержку нефтяному рынку. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.

Как сообщалось, накануне министерство торговли США продлило лицензии для американских компаний на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Срок действия лицензий истекал в понедельник. Ранее Huawei была признана угрозой нацбезопасности США - обвинения, которые компания отрицает, добавляли негатива в отношения между Штатами и КНР.

Ранее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта с 1 сентября на 15 декабря, а президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на сентябрь.

"Исход следующей встречи станет настоящим лакмусовым тестом для рынка нефти, - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннзю - Трейдеры не хотят опережать события, поэтому определенное фиксирование прибыли будет в порядке вещей".

Дополнительную поддержку рынку оказали меры ЦБ Китая по стимулированию кредитования в стране, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшегося торгового конфликта с США. Также о возможной поддержке экономики заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.