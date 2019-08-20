Атамбаев подозревается в действиях в интересах ОПГ по делу о незаконном освобождении криминального авторитета - Генпрокуратура Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в коррупционных действиях в интересах организованной преступной группы (ОПГ) по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

"В рамках досудебного производства по незаконному освобождению Азиза Батукаева Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьями 43 часть 2 и 319 часть 2 УК Киргизии", - сказал собеседник агентства.

Согласно УК Киргизии, речь идет о "преступлении (коррупции) в интересах организованной преступной группы", а также о "подстрекательстве и склонении иного соучастника к совершению преступления".

"В связи с этим из материалов досудебного производства по незаконному освобождению Азиза Батукаева, которое расследует Следственная служба МВД, выделены материалы и переданы в Военную прокуратуру Киргизии", - сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, Военной прокуратурой также проводится досудебное производство по факту незаконного обогащения Атамбаева.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и в Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Тогда Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. 20 августа суд продлил арест экс-президента Киргизии до 26 октября.

Судом также наложен арест на 120 объектов движимых и недвижимых имуществ, принадлежащих Атамбаеву и членам его семьи.

Сообщалось, что бывший президент Киргизии подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значится незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", он также обвиняется в незаконном приобретении земельного участка в селе Кой-Таш.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Военная прокуратура Киргизии также вручила Атамбаеву два уведомления о подозрении в коррупции - в создании устойчивой коррупционной группы вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым и незаконном получении земельного участка Лесного фонда Киргизии.