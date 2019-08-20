Лондон озабочен сообщениями о задержании в Китае сотрудника гонконгского консульства

МИД Великобритании заявил о серьезной озабоченности сообщениями о возможном задержании на материковой части Китая сотрудника британского консульства в Гонконге.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что член нашей команды был задержан при возвращении в Гонконг из Шэньчжэня", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Сотрудник консульства Саймон Чэн не вернулся в Гонконг, как планировалось, 9 августа после посещения города Шэньчжэня, где принимал участие в одном из мероприятий.

О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.

МИД Великобритании информировал, что семье Чэна оказывается поддержка и дипломаты добиваются получения дополнительной информации о пропавшем у властей провинции Гуандун, на территории которой расположен Шэньчжэнь, и Гонконга.