Лондон озабочен сообщениями о задержании в Китае сотрудника гонконгского консульства

МИД Великобритании заявил о серьезной озабоченности сообщениями о возможном задержании на материковой части Китая сотрудника британского консульства в Гонконге.
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что член нашей команды был задержан при возвращении в Гонконг из Шэньчжэня", - говорится в распространенном ведомством заявлении.
Сотрудник консульства Саймон Чэн не вернулся в Гонконг, как планировалось, 9 августа после посещения города Шэньчжэня, где принимал участие в одном из мероприятий.
О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.
МИД Великобритании информировал, что семье Чэна оказывается поддержка и дипломаты добиваются получения дополнительной информации о пропавшем у властей провинции Гуандун, на территории которой расположен Шэньчжэнь, и Гонконга.
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