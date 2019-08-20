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Дальнее зарубежье 20.08.2019 11:13

Лондон озабочен сообщениями о задержании в Китае сотрудника гонконгского консульства

МИД Великобритании заявил о серьезной озабоченности сообщениями о возможном задержании на материковой части Китая сотрудника британского консульства в Гонконге.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что член нашей команды был задержан при возвращении в Гонконг из Шэньчжэня", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Сотрудник консульства Саймон Чэн не вернулся в Гонконг, как планировалось, 9 августа после посещения города Шэньчжэня, где принимал участие в одном из мероприятий.

О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.

МИД Великобритании информировал, что семье Чэна оказывается поддержка и дипломаты добиваются получения дополнительной информации о пропавшем у властей провинции Гуандун, на территории которой расположен Шэньчжэнь, и Гонконга.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, КОНСУЛЬСТВО, СОТРУДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]