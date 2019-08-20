Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 20 августа ЦБА определил 1,8846 манат/1EUR (19 августа - 1,8856 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 августа установил 0,0254 манат/1RUB (19 августа - 0,0256 манат/1RUB).
Ф.Исазаде
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