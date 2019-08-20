ЦБ Китая снизил ставку LPR, ставшую бенчмарком на прошлых выходных

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник снизил ставку LPR (loan prime rate), на выходных ставшую новым бенчмарком для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам сроком на год, была снижена до 4,25% с 4,31%. Пятилетняя ставка снижена с 4,9% до 4,85%.

Как сообщалось, с этой недели будет применяться новый механизм расчета LPR, предусматривающий ее привязку к ставке проводимых китайским Центробанком среднесрочных операций кредитования (MTLF), которая считается более близкой к рыночным процентным ставкам.

Такими действиями китайский ЦБ рассчитывает стимулировать кредитование для поддержки экономики, замедляющейся ввиду структурных реформ и затянувшегося торгового конфликта с США.