Госбюджет Азербайджана в январе-июле исполнен с дефицитом в 1,5% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-июль 2019 года составил 667,2 млн манатов или 1,5% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина за отчетный период доходы госбюджета составили 12 млрд 435,5 млн манатов (рост по сравнению с показателем семи месяцев прошлого года на 2,5%), расходы – 13 млрд 102,7 млн манатов (рост на 12,5%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-июль составил 44 млрд 473,1 млн манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.
А.Мамедов
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