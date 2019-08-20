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ТЭК 20.08.2019 10:45

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-июле увеличился на 34,7%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-июле 2019 года составил 5 млрд 811,8 млн кубометров, что на 34,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

"На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 36,3% всего газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-июле 2019 года", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-июле 2019 года транспортировано 15 млрд 999,6 млн кубометров газа (рост на 20,3%).

В 2018 году экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз составил 8 млрд 386,9 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alfa» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]