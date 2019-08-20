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Транспорт и связь 20.08.2019 10:48

В Азербайджан в I полугодии импортированы легковые автомобили на $235 млн

В Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года импортированы легковые автомобили на сумму $234 млн 921 тыс., что в 1,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В январе-июне 2019 года импорт в страну легковых автомобилей составил 16,965 тыс. единиц, что в 2 раза больше чем годом ранее», - отметили в правительстве.

В отчетный период в Азербайджан также импортировано 1,593 тыс. грузовых автомобиля (рост в 1,6 раза) на сумму $25 млн 65,1 тыс. (рост в 1,6 раза).

Кроме этого, в январе-июне 2019 года в республику импортирован 101 автобус (рост в 1,7 раза) на общую сумму $5 млн 975,7 тыс. (рост на 46,8%).

Азербайджан в 2018 году впервые раскрыл общую стоимость автомобилей, импортированных в страну. В 2018 году в страну были импортированы легковые автомобили на сумму $407 млн 634,8 тыс., что в 1,9 раза выше показателя 2017 года. Количество импортированных автомобилей составило 26,147 тыс. единиц, что в 2,3 раза больше чем в 2017 году.

За прошлый год в Азербайджан также было импортировано 2,3 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,9 раза) на сумму $33 млн 241,6 тыс. (рост в 2 раза). Импорт автобусов составил 297 единиц (рост на 60%) на общую сумму $15 млн 874,8 тыс. (рост на 43,4%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]