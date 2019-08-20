В Азербайджан в I полугодии импортированы легковые автомобили на $235 млн

В Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года импортированы легковые автомобили на сумму $234 млн 921 тыс., что в 1,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В январе-июне 2019 года импорт в страну легковых автомобилей составил 16,965 тыс. единиц, что в 2 раза больше чем годом ранее», - отметили в правительстве.
В отчетный период в Азербайджан также импортировано 1,593 тыс. грузовых автомобиля (рост в 1,6 раза) на сумму $25 млн 65,1 тыс. (рост в 1,6 раза).
Кроме этого, в январе-июне 2019 года в республику импортирован 101 автобус (рост в 1,7 раза) на общую сумму $5 млн 975,7 тыс. (рост на 46,8%).
Азербайджан в 2018 году впервые раскрыл общую стоимость автомобилей, импортированных в страну. В 2018 году в страну были импортированы легковые автомобили на сумму $407 млн 634,8 тыс., что в 1,9 раза выше показателя 2017 года. Количество импортированных автомобилей составило 26,147 тыс. единиц, что в 2,3 раза больше чем в 2017 году.
За прошлый год в Азербайджан также было импортировано 2,3 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,9 раза) на сумму $33 млн 241,6 тыс. (рост в 2 раза). Импорт автобусов составил 297 единиц (рост на 60%) на общую сумму $15 млн 874,8 тыс. (рост на 43,4%).
Б.Рустамбеков
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку и Тбилиси в рамках работ по делимитации проведут измерения на несогласованных участках госграницы
Минздрав привлекает подрядчика для начала строительства санаторно-реабилитационного центра в поселке Шувялан
Швейцария увеличила экспорт часов в июле после июньского обвала
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в чемодане из России более 1,7 млн рублей
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Премьер Британии Джонсон призвал ЕС найти альтернативу плану backstop
Сирийские боевики уходят из Хан-Шейхуна - СМИ
Автобус с китайскими туристами упал в ущелье в Лаосе, 13 человек погибли
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа