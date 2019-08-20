ОБСЕ проведет в среду мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 21 августа проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
"Мониторинг пройдет в направлении Гейгельского района Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Мартин Шустер.
Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
SOCAR в январе-июле увеличила производство автобензина на 2,3%, дизеля – на 6,9%
Узбекистан хочет привлечь российский госкредит на $10 млрд для строительства АЭС - источник
НДГ за 3,3 млн манатов модернизирует систему наблюдения за метеопроцессами в атмосфере
Минздрав привлекает подрядчика для начала строительства санаторно-реабилитационного центра в поселке Шувялан
Швейцария увеличила экспорт часов в июле после июньского обвала
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в чемодане из России более 1,7 млн рублей
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Премьер Британии Джонсон призвал ЕС найти альтернативу плану backstop
Сирийские боевики уходят из Хан-Шейхуна - СМИ
Автобус с китайскими туристами упал в ущелье в Лаосе, 13 человек погибли
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
"AzerTelecom" приняла участие на выставке инновационных технологий в Туркменистане
“Нариманфильм” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа