Азербайджан в I полугодии сократил экспорт нефти на 3,8%, увеличил поставки газа на 33,2%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал 15 млн 641 тыс. тонн нефти, что на 3,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $7 млрд 389 млн 303 тыс. (спад на 8,6%).

Экспорт газа из Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составил 5 млрд 979,7 млн кубометров (рост на 33,2%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $1 млрд 201 млн 171,9 тыс. (рост в 1,6 раза).

В 2018 году Азербайджан экспортировал 32 млн 651,1 тыс. тонн нефти на $16 млрд 345,52 млн, газа - 9 млрд 914,9 млн кубометров на $1 млрд 705 млн 668,6 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова