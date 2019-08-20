Автобус с китайскими туристами упал в ущелье в Лаосе, 13 человек погибли

Автобус с китайскими туристами съехал с дороги и упал в ущелье в Лаосе, сообщает во вторник агентство Associated Press.
По его данным, не менее 13 человек погибли. Еще более 30 человек пострадали, двое из них получили серьезные травмы. Все пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.
Автокатастрофа произошла в ночь на вторник на трассе, соединяющей столицу Лаоса Вьентьян и популярный среди туристов город Луангпхабанг.
Агентство отмечает, что число ДТП на дорогах в Лаосе, Таиланде, Камбодже и Мьянме значительно возрастает в сезон муссонов, который приходится на период с июня по октябрь.
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