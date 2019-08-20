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Дальнее зарубежье 20.08.2019 11:14

Автобус с китайскими туристами упал в ущелье в Лаосе, 13 человек погибли

Автобус с китайскими туристами съехал с дороги и упал в ущелье в Лаосе, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По его данным, не менее 13 человек погибли. Еще более 30 человек пострадали, двое из них получили серьезные травмы. Все пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.

Автокатастрофа произошла в ночь на вторник на трассе, соединяющей столицу Лаоса Вьентьян и популярный среди туристов город Луангпхабанг.

Агентство отмечает, что число ДТП на дорогах в Лаосе, Таиланде, Камбодже и Мьянме значительно возрастает в сезон муссонов, который приходится на период с июня по октябрь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЛАОС, КИТАЙ, ТУРИСТЫ, АВАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]