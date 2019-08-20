Производство цемента в Азербайджане в январе-июле увеличилось на 0,5%

В Азербайджане в январе-июле 2019 года произведено стройматериалов на сумму 460,5 млн манатов, что на 7,8% больше показателя января-июня 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным статистики, объем производства цемента за 7 месяцев составил 1 млн 928 тыс. тонн (рост на 0,5% по сравнению с январем-июлем 2018 года), строительной извести 26,3 тыс. тонн (рост на 54,7%), строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – 63,7 тыс. тонн (рост на 26,5%), асфальта – 165,3 тыс. тонн (рост на 48,8%), строительного кирпича –246,9 тыс. кубометров (рост на 58,3%), готовой бетонной смеси – 945,6 тыс. тонн (рост на 14,4%), обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - 20,312 тыс. тонн (рост на 45,2%).
Спад в отчетный период имел место в производстве строительного гипса – на 82,2%, до 5,8 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 51,9% - до 25,1 тыс. кубометров.
Б.Рустамбеков
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