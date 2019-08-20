MIDA затратит около 7,5 млн манатов на строительство двух домов на территории ЖК в Сумгайыте

ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства направит около7,5 млн манатов на строительство домов на территории жилого комплекса в Сумгайыте.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с консорциумом ООО «Amal Group» и ООО «NN Group» заключен контракт на строительство двух девятиэтажных двухблочных домов. Стоимость договора – 7 млн 499 тыс. 824,8 манатов.

Общая площадь комплекса соцжилья в Сумгайыте составит 0,76 га.

Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается реализацией еще трех проектов по строительству социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны.

Н.Аббасова