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Инфраструктура и тендеры 20.08.2019 11:19

MIDA затратит около 7,5 млн манатов на строительство двух домов на территории ЖК в Сумгайыте

ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства направит около7,5 млн манатов на строительство домов на территории жилого комплекса в Сумгайыте.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с консорциумом ООО «Amal Group» и ООО «NN Group» заключен контракт на строительство двух девятиэтажных двухблочных домов. Стоимость договора – 7 млн 499 тыс. 824,8 манатов.

Общая площадь комплекса соцжилья в Сумгайыте составит 0,76 га.

Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается реализацией еще трех проектов по строительству социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MIDA, ПОДРЯДЧИК, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]