Сирийские боевики уходят из Хан-Шейхуна - СМИ

Экстремисты и вооруженные сторонники сирийской оппозиции во вторник начали покидать город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, передает портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.

По его информации, боевики также оставляют свои позиции в ряде населенных пунктов провинции Хама. "Аль-Масдар" поясняет, что это решение вызвано стремлением экстремистов не попасть в окружение и занять другие позиции на севере Сирии.

В свою очередь "Аль-Джазира" утверждает, что отступление боевиков из Хан-Шейхуна уэе завершено, однако подтверждения этого из других источников пока не поступало.

В понедельник сообщалось о боях в Хан-Шейхуне между боевиками и штурмующими город правительственными силами. Этот город считается ключевым оплотом экстремистов в Идлибе. Кроме того, он имеет стратегическое значение, так как через него проходит дорога, соединяющая Дамаск с Алеппо.