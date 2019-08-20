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Дальнее зарубежье 20.08.2019 11:32

Сирийские боевики уходят из Хан-Шейхуна - СМИ

Экстремисты и вооруженные сторонники сирийской оппозиции во вторник начали покидать город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, передает портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в сирийских вооруженных силах.

По его информации, боевики также оставляют свои позиции в ряде населенных пунктов провинции Хама. "Аль-Масдар" поясняет, что это решение вызвано стремлением экстремистов не попасть в окружение и занять другие позиции на севере Сирии.

В свою очередь "Аль-Джазира" утверждает, что отступление боевиков из Хан-Шейхуна уэе завершено, однако подтверждения этого из других источников пока не поступало.

В понедельник сообщалось о боях в Хан-Шейхуне между боевиками и штурмующими город правительственными силами. Этот город считается ключевым оплотом экстремистов в Идлибе. Кроме того, он имеет стратегическое значение, так как через него проходит дорога, соединяющая Дамаск с Алеппо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, БОЕВИКИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]