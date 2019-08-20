Гражданин Азербайджана пытался вывезти в чемодане из России более 1,7 млн рублей

Российские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза в Азербайджан наличных денег в размере свыше 1,7 млн рублей ($25,4 тыс. по текущему курсу – ИФ), сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

«В аэропорту Кольцово пассажир рейса Екатеринбург – Баку пытался провести в чемодане более 1,7 млн руб. Он объяснил таможенникам, что не знал об обязательном декларировании денег», - говорится в сообщении ведомства.

УТУ отмечает, что в итоге сумму, в эквиваленте равную $10 тыс. мужчине вернули, а остальные деньги изъяли. Против мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратного размера изъятой суммы.

«По закону с суммой выше $10 тыс. необходимо идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается. Важно уведомить о перемещении крупных сумм», - объяснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Ф.Исазаде