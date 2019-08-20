Швейцария увеличила экспорт часов в июле после июньского обвала

Экспорт часов из Швейцарии в июле 2019 года вырос на 4,3% в годовом выражении, согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности.

Как сообщалось, в июне показатель рухнул на 10,7%, максимальными темпами с октября 2016 года.

В прошлом месяце поставки часов за рубеж составили 1,895 млрд швейцарских франков ($1,92 млрд). Экспорт наручных часов увеличился также на 4,3% - до 1,79 млрд франков.

Поставки швейцарских часов в Гонконг, крупнейший рынок сбыта, сократились на 1,3% из-за продолжающихся протестных акций, до 256,5 млн франков. Тем временем продажи в США увеличились на 6,1%, до 191,8 млн франков.

Экспорт часов в Китай подскочил на 16,3%, до 151,6 млн франков, в Японию - на 23,4%, до 145,5 млн франков, в Сингапур - на 17,9%, до 112,1 млн франков. Поставки в Великобританию сократились на 0,4%, до 109,6 млн франков.

Поставки в Россию увеличились в прошлом месяце на 9,2%, до 22,6 млн франков.

Объем швейцарского экспорта в целом в июле уменьшился на 1,8% относительно июня, импорт сократился на 0,5%, свидетельствуют таможенные данные. В номинальном выражении швейцарский экспорт упал на 3,9%, импорт - на 1,7%.

Профицит торгового баланса Швейцарии в июле снизился до 3,63 млрд франков по сравнению с 4,01 млрд франков в июне.