В Азербайджане создается Фонд агрострахования с уставным капиталом в 1 млн манатов, к 2022г капитал фонда увеличится до 9 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании".
Закон опубликован на сайте президента и вступит в силу с 1 января 2020 года.
Закон предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования.
Президент Алиев также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования.
Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составит 1 млн манатов и будет формироваться за счет средств госбюджета.
Кроме того, кабинету министров Азербайджана поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.
Указ также подразумевает создание в Фонде агрострахования попечительского совета из 5 человек: двух представителей министерства сельского хозяйства, по одному представителю от министерства финансов, Палаты по надзору за финансовыми рынками и ассоциации фермеров. Председателем совета является представитель министерства сельского хозяйства.
А.Мамедов
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