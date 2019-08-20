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Финансы 20.08.2019 11:43

В Азербайджане создается Фонд агрострахования с уставным капиталом в 1 млн манатов, к 2022г капитал фонда увеличится до 9 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "Об агростраховании".

Закон опубликован на сайте президента и вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон предусматривает основные понятия агрострахования, обязанности государства, предмет агрострахования, риски, регулирование и прочие аспекты агрострахования.

Президент Алиев также подписал указ о применении закона "Об агростраховании" и создании Фонда агрострахования.

Согласно указу, первоначальный уставный капитал Фонда составит 1 млн манатов и будет формироваться за счет средств госбюджета.

Кроме того, кабинету министров Азербайджана поручено предусмотреть в госбюджете на 2020-2021гг 5 млн и 3 млн манатов соответственно на увеличение капитала Фонда. Таким образом, к 2022 году уставный капитал фонда увеличится до 9 млн манатов.

Указ также подразумевает создание в Фонде агрострахования попечительского совета из 5 человек: двух представителей министерства сельского хозяйства, по одному представителю от министерства финансов, Палаты по надзору за финансовыми рынками и ассоциации фермеров. Председателем совета является представитель министерства сельского хозяйства.

А.Мамедов

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Тэги: АГРОСТРАХОВАНИЕ, ФОНД, КАПИТАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]