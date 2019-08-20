НДГ за 3,3 млн манатов модернизирует систему наблюдения за метеопроцессами в атмосфере

Национальный департамент гидрометеорологии (НДГ) направит более 3,3 млн манатов на модернизацию оборудования.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Департамент подписал договор с ТОО «Спецоснащение» (Казахстан) на модернизацию радарной системы наблюдения за гидрометеорологическими процессами в атмосфере и возможными опасностями в связи с этим.

Сумма контракта - 3 млн 300,336 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков