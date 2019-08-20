Минздрав привлекает подрядчика для начала строительства санаторно-реабилитационного центра в поселке Шувялан

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика для подготовки проектно-сметной документации и начала строительства санаторно-реабилитационного центра в бакинском поселке Шувялан.

Работы по началу строительства включают: проведение геолого-инженерных мероприятий, подготовку проектной документации и контроль.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 18 сентября. Конверты с предложениями будут вскрыты 19 сентября.

Ф.Исазаде