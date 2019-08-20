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Здравоохранение 20.08.2019 12:05

Минздрав привлекает подрядчика для начала строительства санаторно-реабилитационного центра в поселке Шувялан

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика для подготовки проектно-сметной документации и начала строительства санаторно-реабилитационного центра в бакинском поселке Шувялан.

Работы по началу строительства включают: проведение геолого-инженерных мероприятий, подготовку проектной документации и контроль.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 18 сентября. Конверты с предложениями будут вскрыты 19 сентября.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНЗДРАВ, САНАТОРИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]