Минздрав привлекает подрядчика для начала строительства санаторно-реабилитационного центра в поселке Шувялан

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика для подготовки проектно-сметной документации и начала строительства санаторно-реабилитационного центра в бакинском поселке Шувялан.
Работы по началу строительства включают: проведение геолого-инженерных мероприятий, подготовку проектной документации и контроль.
Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 18 сентября. Конверты с предложениями будут вскрыты 19 сентября.
Ф.Исазаде
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