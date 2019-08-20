В Афинах до сих пор не получили запроса от Ирана на заход танкера в греческий порт

Афины пока не получили официальный запрос от иранского танкера, освобожденного Гибралтаром, на заход в греческий порт Каламата, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на министра торгового флота и островной политики Греции Янниса Плакиотакиса.

По словам министра, греческие власти примут решение по вопросу разрешения на заход танкера только после того, как судно разъяснит цель захода в порт.

Плакиотакис указал, что Афины тщательно следят за тем, по какому маршруту следуе танкер.

Согласно международным правилам судоходства, чтобы зайти в порт, судно должно уведомить об этом как минимум за 48 часов, напоминает ЭФЭ.

По данным порталов, отслеживающих передвижение судов, иранский танкер Adrian Darya во вторник находится в Средиземном море на существенном расстоянии от Греции: между портами испанского города Картахена и алжирского Орана.

Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар.

Перед выходом из пота судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

По данным ряда СМИ, танкер движется в сторону греческого порта Каламата.