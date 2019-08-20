Корью на Украине заболели с начала года уже более 57 тыс. человек - медики

Корью на Украине с начала 2019 года заболели 57 301 человек, из них свыше 30 тыс. детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Согласно сообщению, с 10 по 16 августа 2019 года корью заболели 203 человека.
За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (22 больных, из них 4 детей) и Одесской (12/5) областях, а также Киеве (39/6).
Минздрав призвал департаменты здравоохранения Ровненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.
Отмечается, что все регионы Украины в настоящее время обеспечены вакцинами КПК производства Бельгии и США. В сентябре и декабре 2019 года планируется дополнительная поставка на Украину 780 тыс. доз вакцины КПК.
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