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Регион 20.08.2019 14:03

Зариф встретится с Макроном и Ле Дрианом в конце этой недели

Глава МИД Ирана Джавад Зариф проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД этой страны Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже в ходе своего турне по европейским странам, сообщает во вторник "Мехр".

Встреча с Макроном и Ле Дрианом у него запланирована на 23 августа в рамках европейского турне, начавшегося ранее на этой неделе.

Он уж побывал в Финляндии, где накануне встретился с президентом Саули Ниинистё, главой МИД Пеккой Хаависто, министром развития, сотрудничества и международной торговли Вилле Скиннари. В настоящее время Зариф находится в Швеции, затем отправится в Норвегию, а оттуда во Францию, где завершится турне.

Кроме того, на следующей неделе, по данным агентства ИРНА, Зариф рассчитывает встретиться с китайскими официальными лицами. Таким образом, отметил он, санкции США не мешают ему выполнять работу министра иностранных дел своей страны.

Власти США 31 июля включили Зарифа в санкционный список. В сообщении американского Минфина отмечается, что иранский министр добавлен в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List).

Санкции предполагают, что если у иранского министра есть активы в США, то они будут заблокированы. Также Минфин оставляет за собой право вводить санкции против лиц в случае совершения некоторых транзакций с Зарифом.

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Тэги: ИРАН, ФРАНЦИЯ, МИД, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]