Зариф встретится с Макроном и Ле Дрианом в конце этой недели

Глава МИД Ирана Джавад Зариф проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД этой страны Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже в ходе своего турне по европейским странам, сообщает во вторник "Мехр".

Встреча с Макроном и Ле Дрианом у него запланирована на 23 августа в рамках европейского турне, начавшегося ранее на этой неделе.

Он уж побывал в Финляндии, где накануне встретился с президентом Саули Ниинистё, главой МИД Пеккой Хаависто, министром развития, сотрудничества и международной торговли Вилле Скиннари. В настоящее время Зариф находится в Швеции, затем отправится в Норвегию, а оттуда во Францию, где завершится турне.

Кроме того, на следующей неделе, по данным агентства ИРНА, Зариф рассчитывает встретиться с китайскими официальными лицами. Таким образом, отметил он, санкции США не мешают ему выполнять работу министра иностранных дел своей страны.

Власти США 31 июля включили Зарифа в санкционный список. В сообщении американского Минфина отмечается, что иранский министр добавлен в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List).

Санкции предполагают, что если у иранского министра есть активы в США, то они будут заблокированы. Также Минфин оставляет за собой право вводить санкции против лиц в случае совершения некоторых транзакций с Зарифом.