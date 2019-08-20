Найдено тело пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана, упавшего в Каспий

Поисковая группа извлекла из Каспийского моря тело пилота, потерпевшего в июле крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана.
«Найдено и извлечено из моря тело пилота истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочного полета в ночное время 24 июля»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство отмечает, что 21 августа в учебно-тренировочном центре министерства состоится церемония прощания с военным пилотом.
Согласно информации, поисковая группа из воды также извлекла оставшиеся фрагменты истребителя.
Минобороны накануне сообщило об обнаружении «черного ящика» МиГ-29. По информации оборонного ведомства, специалисты изучают техническое состояние «черного ящика» для извлечения информации, содержащейся в памяти устройства.
Связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета в ночное время. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.
В связи с инцидентом, Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.
С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ.
Также к поисковым работам подключились специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии РФ.
Ф.Исазаде
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