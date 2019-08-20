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Происшествия 20.08.2019 13:08

Найдено тело пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана, упавшего в Каспий

Поисковая группа извлекла из Каспийского моря тело пилота, потерпевшего в июле крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана.

«Найдено и извлечено из моря тело пилота истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочного полета в ночное время 24 июля»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что 21 августа в учебно-тренировочном центре министерства состоится церемония прощания с военным пилотом.

Согласно информации, поисковая группа из воды также извлекла оставшиеся фрагменты истребителя.

Минобороны накануне сообщило об обнаружении «черного ящика» МиГ-29. По информации оборонного ведомства, специалисты изучают техническое состояние «черного ящика» для извлечения информации, содержащейся в памяти устройства.

Связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета в ночное время. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

В связи с инцидентом, Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ.

Также к поисковым работам подключились специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии РФ.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВВС, ПИЛОТ, ОСТАНКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]