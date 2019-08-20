Сирийская армия продвигается к Хан-Шейхуну, боевики бегут в Турцию, сообщил депутат Саблин после встречи с Асадом

По информации президента Сирии Башара Асада, сирийская армия подошла к окрестностям города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сказал журналистам во вторник депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
"Асад сообщил, что сирийская армия продвигается к стратегическому городу Хан-Шейхун, в непосредственной близости от него находятся правительственные войска, боевики бегут в сторону Турции", - сказал Саблин по телефону из Дамаска по итогам встречи с президентом Сирии.
По словам депутата Госдумы, Асад отметил, что "с последней встречи произошли позитивные изменения в военно-политической ситуации".
О том, что правительственные войска Сирии по состоянию на утро вторника отбили у боевиков 60% территории города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает и агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в сирийском военном командовании.
Собеседник агентства пояснил, что бои в городе продолжаются несмотря на то, что часть экстремистов покинули свои позиции.
В понедельник сообщалось о боях в Хан-Шейхуне между боевиками и штурмующими город правительственными силами. Этот город считается ключевым оплотом экстремистов в Идлибе. Кроме того, он имеет стратегическое значение, так как через него проходит дорога, соединяющая Дамаск с Алеппо.
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