Сирийская армия продвигается к Хан-Шейхуну, боевики бегут в Турцию, сообщил депутат Саблин после встречи с Асадом

По информации президента Сирии Башара Асада, сирийская армия подошла к окрестностям города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сказал журналистам во вторник депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Асад сообщил, что сирийская армия продвигается к стратегическому городу Хан-Шейхун, в непосредственной близости от него находятся правительственные войска, боевики бегут в сторону Турции", - сказал Саблин по телефону из Дамаска по итогам встречи с президентом Сирии.

По словам депутата Госдумы, Асад отметил, что "с последней встречи произошли позитивные изменения в военно-политической ситуации".

О том, что правительственные войска Сирии по состоянию на утро вторника отбили у боевиков 60% территории города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает и агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в сирийском военном командовании.

Собеседник агентства пояснил, что бои в городе продолжаются несмотря на то, что часть экстремистов покинули свои позиции.

В понедельник сообщалось о боях в Хан-Шейхуне между боевиками и штурмующими город правительственными силами. Этот город считается ключевым оплотом экстремистов в Идлибе. Кроме того, он имеет стратегическое значение, так как через него проходит дорога, соединяющая Дамаск с Алеппо.