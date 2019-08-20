Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8846 RUR   0.0254 GBR   2.0621 TRY   0.301

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.87 0.40 Brent 58.64 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.08.2019 13:37

Сирийская армия продвигается к Хан-Шейхуну, боевики бегут в Турцию, сообщил депутат Саблин после встречи с Асадом

По информации президента Сирии Башара Асада, сирийская армия подошла к окрестностям города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сказал журналистам во вторник депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Асад сообщил, что сирийская армия продвигается к стратегическому городу Хан-Шейхун, в непосредственной близости от него находятся правительственные войска, боевики бегут в сторону Турции", - сказал Саблин по телефону из Дамаска по итогам встречи с президентом Сирии.

По словам депутата Госдумы, Асад отметил, что "с последней встречи произошли позитивные изменения в военно-политической ситуации".

О том, что правительственные войска Сирии по состоянию на утро вторника отбили у боевиков 60% территории города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает и агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в сирийском военном командовании.

Собеседник агентства пояснил, что бои в городе продолжаются несмотря на то, что часть экстремистов покинули свои позиции.

В понедельник сообщалось о боях в Хан-Шейхуне между боевиками и штурмующими город правительственными силами. Этот город считается ключевым оплотом экстремистов в Идлибе. Кроме того, он имеет стратегическое значение, так как через него проходит дорога, соединяющая Дамаск с Алеппо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, АРМИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ


Похожие новости


Турция предотвратила гуманитарную катастрофу в Идлибе - Эрдоган Турция, РФ и Иран совместными силами готовы бороться с террористами в сирийской провинции Идлиб - Эрдоган Путин предложил Рухани и Эрдогану рассмотреть конкретные шаги для полного уничтожения террористов в Идлибе В Минобороны Турции заявили о нейтрализации 366 террористов за полтора месяца Обострение ситуации в Идлибе привело к исходу почти 40 тыс. человек - ООН Эрдоган считает, что объявление перемирия в Идлибе могло бы стать главным успехом саммита Россия-Иран-Турция по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]