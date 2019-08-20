Менее 20% американцев считают удачной идею боевых действий против Ирана - опрос

Менее четверти жителей США считают, что Вашингтон должен предпринять военные действия против Тегерана, чтобы положить конец иранской ядерной программе, свидетельствуют результаты опроса Gallup.

Согласно данным опроса, 18% американцев поддерживают возможность военных действий, тогда как 78% выступают за экономические и дипломатические меры в отношении Тегерана.

Между тем, у респондентов, высказавшихся против военной операции, спросили, считают ли они, что США должны будут прибегнуть к силе в том случае, если экономические и дипломатические меры не сработают. Данные опроса указывают, что больше половины (53%) опрошенных заявили, что даже в этом случае Вашингтон не должен предпринимать военные действия. 42% придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, результаты опроса показывают, что 65% американцев "очень обеспокоены" или "в некоторой степени обеспокоены" тем, что США могут слишком поспешно начать использовать военную силу против Ирана.

Опрос проводился 15-31 июля. В нем приняли участие более 1,5 тыс. человек старше 18 лет, проживающих в США.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). США также восстановили жесткие санкции против Ирана, и с тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске финансового механизма INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. 7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

В администрации США работают ряд видных сторонников максимально жесткой линии в отношении Тегерана. В частности, речь идет о советника президента по нацбезопасности Джоне Болтоне.