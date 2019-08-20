Британский регулятор начал расследование в связи с энергосбоем

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem инициировал расследование в связи с масштабным отключением электроэнергии, произошедшим 9 августа.
В рамках расследования регулятор будет выяснять, могла ли одна из вовлеченных в инцидент сторон нарушить условия своей лицензии, говорится в сообщении на сайте Ofgem.
Регулятор отмечает, что может применить дисциплинарные меры в отношении сторон в случае выявления неправомерных действий.
В расследование вовлечены операторы National Grid ESO и National Grid Electricity Transmission, двенадцать операторов распределительных сетей в Англии и Уэльсе, а также германский энергогигант RWE Generation и датская энергетическая компания Orsted.
Сбой в работе британской энергосистемы длился менее часа, но затронул почти 1 млн человек и нарушил движение железнодорожного и воздушного транспорта.
Компания-оператор National Grid заявила, что причиной сбоя могла стать одновременная остановка работы газовой электростанции Little Barford, принадлежащей RWE, и морской ветряной электростанции Hornsea, принадлежащей Orsted.
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