Британский регулятор начал расследование в связи с энергосбоем

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem инициировал расследование в связи с масштабным отключением электроэнергии, произошедшим 9 августа.

В рамках расследования регулятор будет выяснять, могла ли одна из вовлеченных в инцидент сторон нарушить условия своей лицензии, говорится в сообщении на сайте Ofgem.

Регулятор отмечает, что может применить дисциплинарные меры в отношении сторон в случае выявления неправомерных действий.

В расследование вовлечены операторы National Grid ESO и National Grid Electricity Transmission, двенадцать операторов распределительных сетей в Англии и Уэльсе, а также германский энергогигант RWE Generation и датская энергетическая компания Orsted.

Сбой в работе британской энергосистемы длился менее часа, но затронул почти 1 млн человек и нарушил движение железнодорожного и воздушного транспорта.

Компания-оператор National Grid заявила, что причиной сбоя могла стать одновременная остановка работы газовой электростанции Little Barford, принадлежащей RWE, и морской ветряной электростанции Hornsea, принадлежащей Orsted.