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ТЭК 20.08.2019 13:22

Британский регулятор начал расследование в связи с энергосбоем

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem инициировал расследование в связи с масштабным отключением электроэнергии, произошедшим 9 августа.

В рамках расследования регулятор будет выяснять, могла ли одна из вовлеченных в инцидент сторон нарушить условия своей лицензии, говорится в сообщении на сайте Ofgem.

Регулятор отмечает, что может применить дисциплинарные меры в отношении сторон в случае выявления неправомерных действий.

В расследование вовлечены операторы National Grid ESO и National Grid Electricity Transmission, двенадцать операторов распределительных сетей в Англии и Уэльсе, а также германский энергогигант RWE Generation и датская энергетическая компания Orsted.

Сбой в работе британской энергосистемы длился менее часа, но затронул почти 1 млн человек и нарушил движение железнодорожного и воздушного транспорта.

Компания-оператор National Grid заявила, что причиной сбоя могла стать одновременная остановка работы газовой электростанции Little Barford, принадлежащей RWE, и морской ветряной электростанции Hornsea, принадлежащей Orsted.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭЛЕКТРОСЕТИ, РЕГУЛЯТОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]